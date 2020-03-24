24 марта 2020 года

Иваси в японской зоне опять отправляется на аукцион

Росрыболовство вновь выставило на торги доли квот вылова сардины-иваси в зоне Японии. Аукцион предполагается провести в Москве 24 апреля.

Извещение о проведении торгов и аукционная документация опубликованы на сайте torgi.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, на продажу выставлено 25 долей квот вылова иваси по 3,295% и одна – по 3,305%. Стартовые цены – более 98,2 млн рублей и свыше 98,6 млн рублей соответственно.

Летом Росрыболовство уже пыталось продать право на добычу дальневосточной сардины в 200-мильной зоне Японии. Тогда доли были крупнее и дороже. Также покупателям предлагалось право на вылов скумбрии.

Аукцион привлек большое внимание заявленными начальными ценами. Также представители рыбной промышленности обращали внимание, что речь идет о промысле в водах, которые находятcя под юрисдикцией другого государства, и нет гарантий для работы российских рыбаков в этой зоне на 15 лет (на столько заключаются договоры на доли квот).

В итоге на большую часть долей квот вылова иваси заявок не поступило, на две доли было подано только по одной заявке. По скумбрии аукцион состоялся.

Прием заявок от желающих участвовать в новых торгах откроется 24 марта и завершится 23 апреля.

Fishnews