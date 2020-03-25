25 марта 2020 года

В заливе Аляска прибавилось лосося

Международная научная команда судна «Пасифик Легаси» выполнила первую серию станций в заливе Аляска. По результатам 17 тралений было поймано 440 экземпляров лососей - больше, чем за всю прошлогоднюю съемку.

Об этом рассказала участница рейса, представительница Министерства рыболовства и океанов Канады Крис Невилл. В уловах отмечались практически все виды лососей, кроме чавычи, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По словам канадского специалиста, результаты прошлогодних съемок можно оценивать как индикаторы плохих подходов лососей к северо-восточному тихоокеанскому побережью в 2019 г. В текущем году величина уловов и видовое разнообразие в них могут быть признаками высокого возврата.

Вторая траловая съемка красной рыбы в заливе Аляска, как и первая, проходит в рамках Международного года лососей. На борту судна находятся ученые из США и Канады, а также трое россиян – специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Планируется, что исследования внесут существенный вклад в понимание механизма природного регулирования численности лососей и воздействия факторов внешней среды.

Также во время каждой станции ученые берут пробы планктона и воды для определения химического состава, степени загрязнения и других анализов.

Первые дни съемок проходили в сложных погодных условиях. Однако благодаря профессионализму и слаженной работе научной команды и экипажа это не стало проблемой, отметили в ТИНРО. В ближайшие дни ученые продолжат работу по запланированной сетке станций.

Fishnews