25 марта 2020 года

Лев Бочаров: Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса и Комплексная целевая программа (КЦП) научных исследований должны быть согласованы друг с другом, обращает внимание советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров.

Изучение водных биоресурсов, их мониторинг и определение по результатам ОДУ и рекомендованного вылова – это основа основ собственно рыболовства, отметил советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев Бочаров в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Так же и с воспроизводством водных биоресурсов: аквакультура, как известно, – очень наукоемкая подотрасль рыбного хозяйства, - добавил эксперт. - Это же относится и к производству пищевой и технической продукции. Любая деятельность в нашей отрасли, любой проект начинается с результатов научно-исследовательского процесса».

Он напомнил про главные целевые показатели в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г.: объем добычи рыбных и нерыбных объектов – 5,4 млн тонн, объем производства в аквакультуре – 618 тыс. тонн, потребление рыбы и рыбопродукции в домашних хозяйствах – 25 кг в год на душу населения, удельный вес отечественной продукции – 85%.

«Я бы не назвал эти показатели очень амбициозными, но, чтобы их достичь в современных условиях, потрудиться придется и бизнесу, и науке», - подчеркнул советник президента ВАРПЭ.

Он обратил внимание, что Комплексная целевая программа (КЦП) научных исследований и разработок в интересах рыбного хозяйства РФ в ее новой редакции ограничивается 2023 г. Очевидно, что КЦП – ее результаты – должны дать рыбохозяйственному бизнесу основу для достижения уровня развития, определенного Стратегией-2030, считает Лев Бочаров.

«Рыбопромышленные компании и другие профильные организации отрасли являются главными потребителями научной продукции. Поэтому, например, ВАРПЭ, разделяя основные цели КЦП, рекомендовала своим членам развивать сотрудничество с научными организациями, - сообщил представитель ассоциации. - Как и прежде ученые могут рассчитывать на конструктивное сотрудничество с ВАРПЭ, да и, думаю, с другими ответственными ассоциациями рыбаков».

Однако, отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства», отраслевая Стратегия-2030 существенно опережает объявленные в КЦП планы научных исследований. «Продвинутые компании хотели бы в своем стратегическом планировании видеть «взятые на себя» обязательства науки. Это не просто пожелание, а необходимость, - заявил эксперт. - Сегодня не обозначено, что наука берет на себя к 2030 году».

По его мнению, следует заняться разработкой новой Комплексной целевой программы. Стратегия и КЦП должны быть согласованы, но у науки нет далеких планов. Между тем рыбохозяйственный комплекс является не просто потребителем научной продукции, но и генератором заказов исследовательским организациям, обратил внимание Лев Бочаров.

«Поэтому регулятор – федеральный орган управления – должен с подачи бизнеса сформулировать госзадание науке таким образом, чтобы обеспечить выполнение целевых показателей Стратегии-2030 на весь период ее действия. Немаловажно и то, что этим будет обеспечен больший горизонт планирования для науки», - заявил советник президента ВАРПЭ.

Он отметил, что рыбохозяйственный комплекс выполняет еще одну важную функцию – неформальную оценку качества работы науки: рыбаки проверяют прогнозы своими уловами, затратами и прибылью.

Эксперт указал на еще одно направление взаимодействия рыбного бизнеса и науки – прямое привлечение ученых к разработке новых бизнес-проектов, к решению научных, технических, технологических проблем отдельных компаний. Основой для такой деятельности служит не госзаказ, а двусторонние контракты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

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