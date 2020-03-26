Новости
На Дальнем Востоке базируется основная часть рыбопромыслового флота

Курс президента на обновление флота поддержат новыми субсидиями

За счет субсидирования государство рассчитывает стимулировать постройку средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов. Механизмом уже заинтересовались рыбаки Дальнего Востока. Новая мера дополняет инструменты, предусмотренные по поручению президента Владимира Путина для обновления флота.

Потребность в новых мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судах оценивается примерно в 100 судов – об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному отчету Росрыболовства.

Простимулировать строительство такого флота должны субсидии, механизм предоставления которых в декабре определило правительство РФ. Таким образом государство рассчитывает поддержать строительство судов для промысла на разных бассейнах, в том числе на Дальневосточном. Интерес к новому механизму уже проявили рыбаки Камчатки, сообщает корреспондент Fishnews.

Размер субсидии составит 30% стоимости судна в соответствии с судостроительным контрактом (без учета НДС), если она не превышает предельный размер, установленный правилами. Причем для Дальнего Востока предусмотрены особые условия.

Новые субсидии – эффективный инструмент, для того чтобы стимулировать бизнес к строительству нового флота, заявили ранее в ВАРПЭ. Это, в свою очередь, обеспечит приток инвестиций и поступлений в бюджеты всех уровней, подчеркнули во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Одна из задач – обновлять флот, который занимается промыслом рыбы, востребованной на российском рынке.

Напомним, что на Дальнем Востоке ежегодно добывается около 3 млн тонн водных биоресурсов. В регионе используется особая политика по развитию отрасли. Субсидии на обновление мало- и среднетоннажного флота дополняют механизм «квот в обмен на инвестиции», который включен в законодательство по поручению президента Владимира Путина.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэдальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Все материалы

Интервью

Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

Самир КУЛИЕВ

На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

Добыча лосося у берегов Сахалина

Проходные дни на Сахалине: старые вопросы новой путины

В музее Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) во Владивостоке прошла лекция, посвященная 25-летию базы исследовательского флота института

Научный флот Дальнего Востока отмечает юбилей

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

Рыбоводный участок в Подмосковье

Один аквафермер на торгах не воин?

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.