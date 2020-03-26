26 марта 2020 года

Курс президента на обновление флота поддержат новыми субсидиями

За счет субсидирования государство рассчитывает стимулировать постройку средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов. Механизмом уже заинтересовались рыбаки Дальнего Востока. Новая мера дополняет инструменты, предусмотренные по поручению президента Владимира Путина для обновления флота.

Потребность в новых мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судах оценивается примерно в 100 судов – об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному отчету Росрыболовства.

Простимулировать строительство такого флота должны субсидии, механизм предоставления которых в декабре определило правительство РФ. Таким образом государство рассчитывает поддержать строительство судов для промысла на разных бассейнах, в том числе на Дальневосточном. Интерес к новому механизму уже проявили рыбаки Камчатки, сообщает корреспондент Fishnews.

Размер субсидии составит 30% стоимости судна в соответствии с судостроительным контрактом (без учета НДС), если она не превышает предельный размер, установленный правилами. Причем для Дальнего Востока предусмотрены особые условия.

Новые субсидии – эффективный инструмент, для того чтобы стимулировать бизнес к строительству нового флота, заявили ранее в ВАРПЭ. Это, в свою очередь, обеспечит приток инвестиций и поступлений в бюджеты всех уровней, подчеркнули во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Одна из задач – обновлять флот, который занимается промыслом рыбы, востребованной на российском рынке.

Напомним, что на Дальнем Востоке ежегодно добывается около 3 млн тонн водных биоресурсов. В регионе используется особая политика по развитию отрасли. Субсидии на обновление мало- и среднетоннажного флота дополняют механизм «квот в обмен на инвестиции», который включен в законодательство по поручению президента Владимира Путина.

Fishnews