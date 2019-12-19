Бизнес позитивно оценил идею субсидий на строительство судов
Субсидии для компаний, построивших суда для крабового промысла на верфях ДФО, будут востребованы участниками рынка, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Постановление о механизмах поддержки планируется принять в ближайшее время, заявил ранее вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев.
Проект постановления о правилах предоставления субсидий был опубликован для обсуждения 16 декабря. За счет субсидий из федерального бюджета власти рассчитывают поддержать обновление флота и стимулировать размещение заказов на верфях Дальнего Востока. Вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев обратились с таким предложением к президенту, Владимир Путин инициативу поддержал.
Планируется, что воспользоваться механизмом смогут предприятия, которые купили на аукционе доли квот добычи крабов в инвестиционных целях.
«ВАРПЭ не раз говорила о необходимости господдержки дальневосточных верфей, которым предстоит строить 25 новых судов-краболовов. С учетом текущего состояния судостроительных заводов Дальнего Востока есть достаточно серьезные риски несоблюдения графиков строительства. Мы считаем, что субсидирование 20% стоимости судов существенно снижает эти риски», – заявил о роли субсидий для успешной реализации проектов президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.
Мера стимулирования будет востребована участниками рынка, считают в отраслевом объединении. «Субсидирование дальневосточных верфей, предложенное вице-премьерами Юрием Трутневым и Алексеем Гордеевым, очень нужное и правильное решение. После публикации проекта постановления правительства стали понятны порядок, виды работ, процедура перечисления субсидий – это важно», – сказал руководитель ассоциации.
Теперь бизнес ждет выхода документа. «Первый краболов будет сдан в конце следующего года, еще три — в 2021 году, поэтому важно, чтобы в проекте федерального бюджета на 2021 год были заложены средства в размере не менее 1 млрд рублей», – прокомментировал Герман Зверев.
Собеседник Fishnews обратил внимание, что развитие судостроительной отрасли на Дальнем Востоке не только решает отраслевые задачи, но и оказывает серьезное влияние на социально-экономическое положение в регионе.
Судостроение способно стать сильным драйвером для позитивных изменений: обеспечить новые рабочие места, снижение оттока рабочей силы и квалифицированных кадров, рост налоговых поступлений в бюджет регионов и, как следствие, улучшение качества жизни дальневосточников, напомнил руководитель ВАРПЭ.
Напомним, что в ноябре в Приморском крае заложили первое судно в рамках нового механизма предоставления квот на вылов краба – для компании «Дальневосточное побережье» на «Восточной верфи».
23 декабря вопросы предоставления субсидий на приобретение краболовных судов, построенных на Дальнем Востоке, рассмотрит правительственная подкомиссия, которую возглавляет Юрий Трутнев.
Fishnews