19 декабря 2019 года

Бизнес позитивно оценил идею субсидий на строительство судов

Субсидии для компаний, построивших суда для крабового промысла на верфях ДФО, будут востребованы участниками рынка, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Постановление о механизмах поддержки планируется принять в ближайшее время, заявил ранее вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев.

Проект постановления о правилах предоставления субсидий был опубликован для обсуждения 16 декабря. За счет субсидий из федерального бюджета власти рассчитывают поддержать обновление флота и стимулировать размещение заказов на верфях Дальнего Востока. Вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев обратились с таким предложением к президенту, Владимир Путин инициативу поддержал.

Планируется, что воспользоваться механизмом смогут предприятия, которые купили на аукционе доли квот добычи крабов в инвестиционных целях.

«ВАРПЭ не раз говорила о необходимости господдержки дальневосточных верфей, которым предстоит строить 25 новых судов-краболовов. С учетом текущего состояния судостроительных заводов Дальнего Востока есть достаточно серьезные риски несоблюдения графиков строительства. Мы считаем, что субсидирование 20% стоимости судов существенно снижает эти риски», – заявил о роли субсидий для успешной реализации проектов президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Мера стимулирования будет востребована участниками рынка, считают в отраслевом объединении. «Субсидирование дальневосточных верфей, предложенное вице-премьерами Юрием Трутневым и Алексеем Гордеевым, очень нужное и правильное решение. После публикации проекта постановления правительства стали понятны порядок, виды работ, процедура перечисления субсидий – это важно», – сказал руководитель ассоциации.

Теперь бизнес ждет выхода документа. «Первый краболов будет сдан в конце следующего года, еще три — в 2021 году, поэтому важно, чтобы в проекте федерального бюджета на 2021 год были заложены средства в размере не менее 1 млрд рублей», – прокомментировал Герман Зверев.

Собеседник Fishnews обратил внимание, что развитие судостроительной отрасли на Дальнем Востоке не только решает отраслевые задачи, но и оказывает серьезное влияние на социально-экономическое положение в регионе.

Судостроение способно стать сильным драйвером для позитивных изменений: обеспечить новые рабочие места, снижение оттока рабочей силы и квалифицированных кадров, рост налоговых поступлений в бюджет регионов и, как следствие, улучшение качества жизни дальневосточников, напомнил руководитель ВАРПЭ.

Напомним, что в ноябре в Приморском крае заложили первое судно в рамках нового механизма предоставления квот на вылов краба – для компании «Дальневосточное побережье» на «Восточной верфи».

23 декабря вопросы предоставления субсидий на приобретение краболовных судов, построенных на Дальнем Востоке, рассмотрит правительственная подкомиссия, которую возглавляет Юрий Трутнев.

Fishnews