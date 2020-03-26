26 марта 2020 года

Вьетнамской рыбе усложнила выезд пандемия

Пандемия COVID-19 ударила по рыбному экспорту Вьетнама: у большинства компаний республики поставки сократились 35-50% из-за отмен заказов, задержек с вывозом и нехватки сырья. Некоторые предприятия надеются на скорое улучшение.

Отрицательная тенденция особенно усилилась с начала марта, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Вьетнамскую ассоциацию экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). Отраслевое объединение провело собственный опрос компаний.

Так, продажи пангасиуса в Китай сокращаются с января, а экспорт этой рыбы в Евросоюз затруднен с марта в связи с закрытием границ. С середины марта начались проблемы с поставками вьетнамской продукции из водных биоресурсов на Ближний Восток, в страны Азии и Южной Африки. При этом многие компании республики испытывают дефицит сырья.

По прогнозам VASEP, рыбный экспорт в Китай в первом квартале 2020 г. сократится как минимум на 20% к уровню прошлого года из-за низкого спроса и нарушения транспортного сообщения через границу. В ассоциации предполагают, что больше всего уменьшатся продажи пангасиуса, так как Китай является главным его потребителем. Однако некоторые компании надеются, что экспорт пангасиуса в КНР начнет расти уже с апреля и вернется к норме в июне.

Fishnews