27 марта 2020 года

Для Дальнего Востока продолжают готовить изменения правил рыболовства

В Росрыболовстве сообщили о продолжении работы над изменениями правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. После согласования заинтересованными подразделениями ведомства материалы будут направлены в Минсельхоз РФ.

В феврале Дальневосточный научно-промысловый совет (ДВНПС) одобрил целый ряд изменений бассейновых правил рыболовства. Так, планируется учесть в правилах, что для судов длиной менее 12 м не нужны документы на соответствие МКУБ.

ДВНПС одобрил и изменения по учету уловов тихоокеанских лососей. Цель поправок, предложенных специалистами Камчатского края, - отразить в правилах специфику работы на промысле.

Очень важно, чтобы изменения правил вышли к началу лососевой путины, отмечают рыбопромышленники. Для этого необходим приказ Министерства сельского хозяйства РФ.

Сейчас организована работа по подготовке предложений к проекту приказа Минсельхоза России «О внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна…», сообщили в пресс-службе Росрыболовства на запрос Fishnews.

После того как проект согласуют заинтересованные структурные подразделения федерального агентства, материалы направят в Министерство сельского хозяйства, добавили в ведомстве.

Fishnews