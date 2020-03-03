03 марта 2020 года

Рыбаки рассчитывают на оперативные изменения по маломерным судам

До начала лососевой путины важно окончательно урегулировать вопрос о том, что для судов длиной менее 12 м не нужны документы на соответствие МКУБ, отмечают в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

В прошлом году большой резонанс вызвала ситуация, с которой столкнулись дальневосточные рыбаки из-за требования предоставлять документы о соответствии Международному кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

Минсельхоз и Росрыболовство, устраняя избыточные нормы, подготовили изменения правовой базы. Уже вышло постановление правительства о внесении поправок в правила получения разрешений на добычу. Предоставлять информацию о соответствии МКУБ нужно только в случае с судами, длина которых превышает 12 м.

Однако должны выйти и другие правовые акты, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В частности, изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна – они уже одобрены на февральском заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

«Очень важно, чтобы вопрос с маломерным флотом был окончательно решен до начала лососевой путины, – заявил Fishnews руководитель АРСО. – На промысле лосося задействовано большое количество таких судов. Конечно, все понимают, что в безопасности должны быть жизнь и здоровье людей, рыбаков. Но важно разграничивать требования к разным типам плавсредств. Мы очень рассчитываем на выход всех необходимых изменений и на конструктивную позицию пограничной службы».

Fishnews