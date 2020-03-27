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На Seafood Expo Russia компании России и всего мира привозят как популярную рыбопродукцию, так и деликатесы. Фото пресс-службы ESG

Крупнейшие участники рынка соберутся на выставке в Питере

На Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia, которые пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре, будет обширно представлен сегмент вылова и переработки рыбы. Сейчас компании этой сферы составляют более 26% заявленных участников выставки.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Участниками выставки и форума станут предприятия, занятые в сферах промысла и переработки рыбы и морепродуктов, судостроения и судоремонта, упаковки, логистики, производства холодильного и морозильного оборудования, а также фирмы, предлагающие страховые, финансовые и банковские услуги. На площадке в 13,2 тыс. кв. м свыше 350 экспонентов представят инновационные разработки, разнообразную продукцию и новые решения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, в этом году список новых экспонентов пополнят «Камчаттралфлот» и Globe Fisheries, а также группа компаний «Сигма Марин Технолоджи» (она приняла решение участвовать в выставке после двухлетнего перерыва).

Кроме того, большую долю экспонентов в сегменте добычи и переработки рыбы составляют традиционные участники отраслевых выставок. Это Карельский рыболовный флот, «Океанрыбфлот», Южно-Курильский рыбокомбинат, Находкинская база активного морского рыболовства, Архангельский траловый флот, «Русская рыбная компания».

Также свою продукцию и услуги представят Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, рыболовецкая артель «Народы Севера», ГК «Гела», «Оплот мира», Рыболовецкий колхоз «Освобождение», Волгореченскрыбхоз, «Голден Фиш», МУП «Булунское», Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив коренных малочисленных народов севера «Усть-Яна».

«Процесс заключения контрактов и бронирования площадей продолжаются непрерывно. Показатели выставки еженедельно изменяются в сторону увеличения, - подчеркнул генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. - Мы ведем активную работу по организации мероприятия и постепенно будем оглашать список компаний, которые примут участие в мероприятии».

Информационный партнер ESG – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • На Seafood Expo Russia компании России и всего мира привозят как популярную рыбопродукцию, так и деликатесы. Фото пресс-службы ESG
  • Стенд «Руской рыбной компании» на одной из прошлых выставок. Фото пресс-службы ESG
  • Seafood Expo Russia – площадка для деловых переговоров. Фото пресс-службы ESG
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