17 марта 2020 года

На выставке в Питере прибавится крупных участников

Ряд известных рыбопромышленных компаний впервые примет участие в Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia, которые планируется провести в Санкт-Петербурге в сентябре. В числе «новичков» - «Русский икорный дом», «Сигма Марин Технолоджи» и «Русский берег».

Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) предполагается провести в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Ожидается, что форум и выставка на три дня станут центром притяжения профессионалов и ведущих предприятий отрасли из 30 стран мира. На площадке 13,2 тыс. кв. м более 350 экспонентов представят свои услуги, инновационные разработки и разнообразную продукцию.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, в этом году список новых участников пополнят лидер по производству черной икры в стране ГК «Русский икорный дом», рыбоперерабатывающее предприятие «Русский берег», а также добытчик и переработчик рыбы «Сигма Марин Технолоджи», который после двухлетнего перерыва вернулся на выставочную арену.

«Русский икорный дом» производит 2/3 всего объема осетровой икры на территории постсоветского пространства, а также поставляет эту продукцию во все федеральные сети страны и за рубеж под брендом Russian Caviar House. Компания - крупнейший российский экспортер черной икры, она имеет филиалы в Казахстане, ОАЭ, Сингапуре, Гонконге, Китае, Австралии, Канаде и Соединенных Штатах. Паюсная икра от «Русского икорного дома» входит в бортовое питание космонавтов МКС, с 2018 г. за группой компаний на эксклюзивной основе закрепили статус поставщика Кремля. Сейчас продукция «Русского икорного дома» украшает представительские мероприятия самого высокого уровня.

Кроме того, в прошлом году предприятие представило две позиции черной икры (зернистой и паюсной) на суд жюри ITQI (Международного института вкуса и качества) и удостоилось «золотых звезд», подтверждающих высочайшее качество продукции.

Основной вид деятельности «Русского берега» - производство мороженых рыбы и филе. Компания занимается переработкой сырья, поступающего из Астраханской области, Ставрополья, Калмыкии и Дагестана. «Русский берег» принимает практически все породы пресноводных рыб Азово-Черноморского и Волго-Донского бассейнов: судака, пеленгаса, сазана, щуку, сома, карася, толстолобика, карпа, тарань, воблу, рыбца. Также предприятие выпускает продукцию из бычков и тюльки.

Компания имеет сертификаты и декларации соответствия на все производимые товары, неоднократно проходила аттестацию «Нацрыбкачества» на право выпуска рыбопродукции для поставок в страны Евросоюза. В 2017 г. «Русский берег» получил сертификат FDA, дающий право экспортировать товары в США и Канаду. В последние годы предприятие сосредоточило свою деятельность на внутрироссийском рынке.

Компания «Сигма Марин Технолоджи» добывает рыбу тралами и ярусами только в экологически чистых районах – Охотском и Беринговом морях. Основные объекты промысла - минтай, сельдь, скумбрия, сардина-иваси, терпуг, треска, черный и белокорый палтусы, скат, морской окунь, командорский кальмар.

С 2014 г. прямо на судах предприятие начало выпускать фарш и филе минтая в блоках, филе сельди «бабочка». Также «Сигма Марин Технолоджи» производит из скумбрии и иваси жир и муку с высоким содержанием протеина. Весь ассортимент продукции реализуется как на отечественном, так и на зарубежном рынках.

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