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Госконтроль смогут адаптировать к пандемии

Законопроект, который внесен в Госдуму для защиты экономики в условиях пандемии коронавируса, предусматривает возможность для правительства принимать решения об особенностях осуществления видов федерального госконтроля.

Перечень уязвимых отраслей могут расширить

В правительстве продолжают прорабатывать меры по защите экономики в условиях борьбы с распространением коронавируса. Вышли поручения президента по итогам обращения к населению.

Владимир Путин поставил задачу правительству определить перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. При этом в дальнейшем список может расширяться – для этого кабмин должен организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики уже утвердила перечень наиболее пострадавших отраслей, сообщили Fishnews 27 марта в пресс-службе Минэкономразвития.

Министерство предложило такой перечень: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

«По поручению президента мы также организуем постоянный мониторинг текущей ситуации. В случае необходимости расширим перечень отраслей, которые нуждаются в помощи», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Для пострадавших сфер экономики предполагаются отсрочки по уплате всех налогов (кроме НДС), по уплате страховых взносов для микропредприятий, отсрочки по кредитам, по платежам по аренде государственного имущества, мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

Глава государства поручил правительству совместно с Центробанком подготовить и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики. Такая дорожная карта должна предусматривать субсидирование процентных ставок по кредитам, а также предоставление госгарантий.

Особенности для контролеров установит правительство

26 марта правительство внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС».

Предусматривается, в частности, что правительство в 2020 г. сможет устанавливать особенности организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора), а также особенности в сфере разрешительной деятельности.

Такие особенности, согласно законопроекту, кабмин сможет определять в том числе для налогового, таможенного, валютного, государственного портового контроля, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, пограничного, транспортного контроля в пунктах пропуска.

Как заявили в Госдуме, этот законопроект и другие инициативы по поддержке экономики и граждан в условиях пандемии планируется принять до конца недели.

Fishnews

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