10 марта 2020 года

Правительство сформировало новую комиссию для устойчивости экономики

На сайте правительства опубликовали положение о комиссии, созданной для повышения устойчивости развития российской экономики. Также определен персональный состав нового органа.

О создании комиссии по повышению устойчивости российской экономики правительство сообщило 5 марта. Затем были опубликованы положение о правкомиссии и информация о ее персональном составе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новая комиссия должна координировать деятельность органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом. Сфера, на которую распространяется работа комиссии, – подготовка и реализация мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе в условиях, связанных с распространением коронавируса.

Комиссия будет готовить для премьера предложения по повышению устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей, определять объемы финансирования соответствующих мероприятий, организовывать контроль за выполнением решений.

Также в функционал нового органа вошло обеспечивать комплексный анализ и определять направления для дальнейшего развития отраслей экономики, выявлять ограничения на пути развития.

Решения комиссии будут обязательны для выполнения органами исполнительной власти. Заседания должны проводиться не реже двух раз в месяц.

Кто в составе

Комиссию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также в состав вошли вице-премьеры Татьяна Голикова (курирует социальный блок) и Дмитрий Григоренко (является также руководителем аппарата правительства).

Из министров в комиссии – глава Минтранса Евгений Дитрих, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр энергетики Александр Новак, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Также в состав нового органа вошли глава Центробанка Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

Fishnews