03 апреля 2020 года

Таможни Дальнего Востока будут работать в прежнем режиме

В качестве борьбы с распространением коронавируса в России до конца апреля продлен режим нерабочих дней. Таможенные органы Дальнего Востока будут функционировать по прежнему графику.

Для того чтобы обеспечить бесперебойное перемещение через границу товаров, в период с 4 по 30 апреля будет привлечен к работе необходимый минимальный состав должностных лиц таможенных органов Дальнего Востока. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Информация о режиме работы таможен и таможенных постов размещена на сайте dvtu.customs.ru.

Для отправки обращений в ДВТУ гражданам рекомендуется использовать дистанционные средства связи. Электронная почта управления - dvtu_odo@ca.customs.ru, почтовый адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48. Телефон для справок по направленным документам: (423) 230-82-12.

По вопросам совершения таможенных операций в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения можно обратиться на горячую линию: (423) 265-11-83.

Напомним, что президент Владимир Путин решил продлить режим нерабочих дней по 30 апреля. До конца недели главы регионов должны определить перечень конкретных профилактических меры, исходя из ситуации на своей территории.

Fishnews