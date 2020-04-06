06 апреля 2020 года

Власти Сахалинской области добиваются ясности в вопросе с маломерным флотом

Рыбаки Сахалинской области рассчитывают, что вопрос с требованиями к маломерным судам – щелевикам, кунгасам - будет полностью урегулирован до начала лососевой путины. Региональные власти участвуют в решении этой проблемы.

Вопрос, как быть с вспомогательным флотом, задействованным на лососевой путине, так и не закрыт. В прошлом году предприятия на Дальнем Востоке столкнулись с претензиями контролирующих органов из-за того, что на маломерные плавсредства не было документов о соответствии Международному кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов (МКУБ). Угроза остановки промысла вызвала резонанс в СМИ, ведь на добыче лосося задействовано большое количество таких плавсредств.

Минсельхоз России и Федеральное агентство по рыболовству пообещали, что требование о документах, подтверждающих соответствие МКУБ, оставят только для судов длиной более 12 м. Это должно снизить нагрузку на судовладельцев, в том числе на малый бизнес.

Были подготовлены изменения законодательства. Исключение по МКУБ уже отразили в правилах получения разрешений на вылов. Однако к путине здесь нужно внести окончательную ясность, подчеркнули в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Так, необходимы изменения в приказ Минсельхоза РФ от 28 апреля 2015 г. № 166, то есть в Порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям МКУБ.

Нужно внести поправки по маломерному флоту и в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна, рассказал Fishnews руководитель областного агентства Иван Радченко. Проект изменений в феврале поддержал Дальневосточный научно-промысловый совет.

Власти Сахалинской области обратились в Минсельхоз и Росрыболовство с просьбой прояснить ситуацию.

Fishnews