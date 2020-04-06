06 апреля 2020 года

Пандемия изменила маршруты парусной кругосветки

Росрыболовство скорректировало планы и графики заходов учебных парусников «Крузенштерн», «Паллада» и «Седов» в иностранные порты в ходе кругосветного плавания. Причиной стали карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

Для барка «Крузенштерн» отменили заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль), рассказал Fishnews руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

После длительного перехода из Южной Америки 1 апреля судно ошвартовалось в стерильной зоне порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия. Экипаж и курсанты не выходили в город, также были отменены все мероприятия по программе «Открытый борт». 4 апреля «Крузенштерн» покинул Канары и взял курс на Новороссийск.

Два других участника экспедиции - УПС «Седов» и «Паллада» - находятся в Индийском океане. «Седов» следует на Маврикий для бункеровки топливом. Из дальнейшего маршрута парусника исключены индийский Мумбай и вьетнамский Хошимин. «Паллада» держит курс на Сингапур. Запасы топлива и продовольствия позволяют ей миновать ранее значившийся в программе визитов Порт-Луи на Маврикии.

Для «Паллады» начался уже шестой месяц экспедиции. За это время барк преодолел более 19,3 тыс. морских миль, впереди еще два месяца плавания.

Сейчас проходит второй этап кругосветной экспедиции парусного флота Росрыболовства «Паруса мира». Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Старт экспедиции был дан 1 ноября во Владивостоке - оттуда в океан вышла «Паллада». 8 декабря из Калининграда в дальнее плавание отправились барки «Седов» и «Крузенштерн». Впервые в истории три парусника Росрыболовства встретились в районе Фолклендских (Мальвинских) островов и приняли участие в совместной 200-мильной регате.

На борту трех УПС суммарно проходят практику около 700 курсантов морских колледжей и вузов Росрыболовства. Все они, а также члены постоянных экипажей чувствуют себя хорошо, подчеркнули в ведомстве. По его данным, больных коронавирусной инфекцией на судах нет.

Fishnews