08 апреля 2020 года

Госпрограмма рыбной отрасли прошла очередную «перезагрузку»

Правительство РФ перевыпустило госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Изменилось финансирование, также в документе учли выход новой Доктрины продовольственной безопасности.

Новая редакция госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса утверждена постановлением правительства от 31 марта № 394. В документе стратегического планирования для отрасли учли выход новой Доктрины продовольственной безопасности. В частности, изменение системы показателей продовольственной безопасности и индикаторов их оценки. Теперь будет использоваться уровень самообеспечения основными видами рыбной продукции - 85%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пересмотрено финансирование. На 2020 г. бюджетные ассигнования составляют 20,8 млрд рублей против 13,5 млрд рублей в прошлой редакции программы. На 2021 г. – 14 млрд рублей (ранее – 12,2 млрд рублей), на 2022, 2023 и 2024 гг. – по 12,4 млрд рублей (ранее – 12,1 млрд рублей).

При этом изменились и ожидаемые результаты реализации госпрограммы. Например, если в прежней версии предусматривалось достижение среднедушевого потребления рыбы в стране не ниже 23,7 кг в 2024 г., то теперь ставится планка не ниже 23,1 кг.

Fishnews