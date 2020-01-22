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Утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности РФ

Рыбе поменяли планку в новой Доктрине продовольственной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ. Для оценки самообеспечения рыбной продукцией будет использоваться новое пороговое значение.

Новая Доктрина продовольственной безопасности утверждена указом президента от 21 января 2020 г. № 20. Это один из документов стратегического планирования. Федеральные ведомства и региональные власти должны руководствовать его положениями в практической деятельности и при подготовке нормативно-правовых актов, касающихся обеспечения продбезопасности страны.

Прежняя доктрина была утверждена в 2010 г. – теперь этот документ утратил силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменилась система показателей продовольственной безопасности и индикаторов их оценки. Теперь будет использоваться уровень самообеспечения, рассчитываемый как отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления. По рыбе и рыбопродуктам в живом весе – весе сырца это не менее 85%.

В прошлой доктрине использовалось удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов. Этот показатель составлял по рыбной продукции не менее 80%.

В декабре на заседании Госсовета по аграрной политике глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что по целому ряду показателей самообеспечения удалось перешагнуть планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности. В число таких товарных позиций вошла и рыба.

Доктрину актуализировали, но в целом приоритеты работы в сфере рыбного хозяйства остаются прежними. Это, в частности, раскрытие потенциала товарной аквакультуры, создание новых технологий производства, переработки и хранения, более полное использование возможностей науки, развитие системы подготовки кадров, совершенствование господдержки, техническая и технологическая модернизация. Не забыли авторы стратегии включить в общий список и социальное обустройство прибрежных рыбацких поселений.

Правительству поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить план мероприятий по реализации новой доктрины. Ежегодно кабмин должен обеспечивать подготовку докладов президенту с анализом, оценкой и прогнозом продовольственной безопасности РФ.

Fishnews

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