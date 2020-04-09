09 апреля 2020 года

Вопросы о работе ОСМ поможет задать интернет

ЦСМС с помощью интернета разъясняет новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга. Ответы на вопросы судовладельцев обещают регулярно публиковать в специальном разделе сайта ведомства.

Порядок передачи данных в ОСМ утвержден приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721 и вступит в силу 6 мая. Центр системы мониторинга рыболовства и связи планировал на консультациях во Владивостоке и на Камчатке представить рыбопромышленникам методические рекомендации, разъяснить ряд положений и ответить на поступающие вопросы. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции пришлось отменить сначала очные встречи, а затем и видеоконференции (они требовали больших скоплений людей в одном зале), сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

«Мы понимаем, что у пользователей уже накопились и будут появляться новые вопросы о реализации приказа Минсельхоза РФ о новом порядке передачи данных в ОСМ, поэтому приняли решение на регулярной основе публиковать ответы на сайте ЦСМС», - отметил начальник центра Артем Вилкин.

На сайте ЦСМС создан специальный раздел, где уже сейчас собраны ответы на ряд вопросов. Там же размещена форма обратной связи для новых вопросов. Кроме того, запросить разъяснения по новому порядку передачи данных в ОСМ можно по электронной почте: 721@cfmc.ru.

Fishnews