09 апреля 2020 года

Рыбная биржа напомнила о возможностях удаленной торговли

В сложившихся условиях механизм заключения сделок на электронных торгах способен серьезно облегчить работу бизнесу и упростить решение вопросов продовольственной безопасности в регионах, отмечают в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».

Формат онлайн-работы и коммуникации в условиях пандемии COVID-19 получил небывалое распространение во все мире. И бизнесу, чтобы выжить, важно активнее использовать уже существующие инструменты удаленного взаимодействия, в том числе электронные биржевые торги, уверены в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».

Как сообщили Fishnews в АО «ДАРД», совместно со своим партнером – Биржей «Санкт-Петербург» (БСП) – компания продолжает работу по развитию организованной торговли товарами из водных биоресурсов и сельхозпродукцией. «Электронные биржевые и аукционные торги не только повышают оперативность, прозрачность и безопасность сделок, расширяют рынок сбыта для производителей, но и позволяют решать вопросы продовольственной безопасности, – отмечают в АО «ДАРД». – Ведь это дополнительный инструмент и для малого и среднего бизнеса, который таким образом получает возможность оперативно закрывать с помощью биржи вопросы закупки наиболее востребованных в том или ином регионе продовольственных товаров».

По информации аукционного рыбного дома, на биржевые торги сегодня выставлено более 60 позиций дальневосточной рыбопродукции (минтай, треска, камбала, лососевые, красная икра, молоки, рыбные консервы), а также сахар-песок (Новгородская область), мука пшеничная (Самарская область).

ДАРД обратился в общественную организацию «Опора России» и в правительство Приморского края с предложением помочь представителям бизнеса, особенно малого и среднего.

«В нынешних условиях важно продолжать работу по развитию организованной торговли и не терять уже достигнутых позиций, в том числе в рамках проекта «Приморская рыба», - прокомментировал генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин.

По итогам 2019 г. агентство по рыболовству Приморья сообщило о следующих результатах использования биржевого механизма в рамках социальной программы «Приморская рыба»: заключено более 40 сделок между добывающими компаниями и торговыми сетями на сумму 41,2 млн рублей. Всего же на торгах, организованных ДАРД и БСП, было реализовано 1,7 тыс. тонн рыбопродукции на 231 млн рублей. На электронную биржу были привлечены десятки участников – компаний-производителей и представителей розничной торговли из Приморья, Камчатского края и Сахалинской области.

Fishnews