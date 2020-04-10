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Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ. Кадр видеозаписи заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами

Глава ОСК отчитался о работе заводов «в условиях коронавируса»

Руководители корпораций доложили главе государства, как идет выполнение гособорнзаказа в условиях карантинных ограничений. ОСК разворачивает работу не только на предприятиях, выполняющих ГОЗ, но и на задействованных в гражданском секторе, заявил президент компании Алексей Рахманов.

Напомним, что власти установили до конца апреля режим нерабочих дней, однако целый ряд организаций выведен из-под действия ограничений.

На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами президент Владимир Путин вновь заявил «об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс».

Руководители компаний, задействованных в выполнении гособоронзаказа, и главы регионов отчитались, как идет процесс, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Президент ОСК Алексей Рахманов доложил, что на предприятиях соблюли все правила, инструкции по изоляции сотрудников старше 65 лет.

«Поэтому на сегодняшний день работаем где-то на уровне 32‒35% от общей численности предприятия опять же с учетом того, что на предприятиях, выполняющих сдаточные заказы, этот процент достигает 50 ‒55%», - сообщил глава ОСК.

На следующей неделе планируется увеличить долю до 56 ‒62%. «И также начинаем разворачивать работу не только на предприятиях, выполняющих ГОЗ, но и выполняющих гражданские заказы, прежде всего для наших рыбаков», - добавил Алексей Рахманов.

Заводы Объединенной судостроительной корпорации задействованы в программе строительства флота под инвестиционные квоты вылова. Участвует ОСК и в постройке судов под квоты вылова крабов. Графики выполнения заказов – острый вопрос для рыбопромышленных компаний, ведь от этого зависит в том числе соблюдение договоров на доли квот.

Fishnews

  • Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ. Кадр видеозаписи заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
  • Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства
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