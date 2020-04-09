09 апреля 2020 года

Дальневосточные верфи продолжают работу над заказами рыбаков

Предприятия Дальнего Востока, участвующие в программе строительства судов для промысла краба, вошли в число организаций, которые могут продолжать свою деятельность. Как подчеркнул президент Владимир Путин, в каждом регионе должна быть четкая система по защите экономики.

Согласно указу президента, региональные власти должны были определить набор мер по борьбе с распространением коронавируса, исходя из ситуации конкретно на их территории. При этом Владимир Путин обратил внимание, что решения должны быть оптимальны как с точки зрения здоровья, безопасности людей, так и с точки зрения устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

На совещании с главами регионов 8 апреля глава государства вновь подчеркнул, что нельзя массово останавливать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку. «Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков», - заявил президент.

Судостроительные предприятия Дальнего Востока, на которых размещают заказы рыбаки, могут продолжать свою деятельность – они вошли в число организаций, на которые не распространяется решение о приостановке работы. Руководство и Приморья, и Хабаровского края включило верфи в такие списки. При этом предприятия должны соблюдать меры безопасности.

Механизм инвестиционных квот на вылов краба, включенный в законодательство в прошлом году, предусматривает обязательное строительство промысловых судов на российских верфях. Планируется, что самый крупный портфель заказов на Дальнем Востоке получит Находкинский судоремонтный завод.

Продолжает работу по строительству судов для промысла краба «Восточная верфь» в Приморье. «У нас уже начинает строиться третий корпус из пяти заявленных», - рассказал Fishnews генеральный директор «Восточной верфи» Олег Сиденко. Первый корпус сформирован.

Предприятие идет с опережением графика по гражданскому судостроению, есть планы по дальнейшему развитию работы с рыбаками, сообщил руководитель «Восточной верфи».

Участвует в программе и Хабаровский судостроительный завод, работа по строительству судов-краболовов продолжается, рассказали на предприятии.

Руководство страны поставило задачу сформировать в каждом регионе список организаций, которые играют важную, системную роль для экономики субъекта. Дальневосточные верфи также включены в список системообразующих организаций.

Продолжают свою непростую работу и рыбаки. К 8 апреля российские предприятия добыли более 1,51 млн тонн водных биоресурсов – это на 5,7% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне уловы превысили 1,16 млн тонн.

Fishnews