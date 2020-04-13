13 апреля 2020 года

Севастополь ударно ловит

Рыбная отрасль Севастополя продолжает активно работать и в период ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. К 10 апреля рыбаки освоили в Азово-Черноморском бассейне 13,16 тыс. тонн водных биоресурсов.

Предприятия Севастополя увеличили вылов на 38,71% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе городского департамента сельского хозяйства.

Напомним, режим нерабочих дней в городе не распространяется на предприятия, производящие сельсхозпродукцию. Сейчас в рыбной отрасли Севастополя заняты 45 хозяйствующих субъектов, которые поставляют свежую, свежемороженую рыбу и морепродукты в торговые сети города и другие регионы страны.

Рыбаки и рыбопереработчики фотографируются на рабочих местах с табличками с хештегом #мыдлявасбезвыходных, а также надписью «Рыбы хватит всем».

Fishnews