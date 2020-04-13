13 апреля 2020 года

Таможня рассказала о режиме работы в пункте «Краскино»

Российские таможенники в пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем работают в обычном режиме, сообщили в ДВТУ. Ранее стало известно об очереди из машин, которые перевозят товары в КНР.

Дальневосточное таможенное управление оперативно отреагировало на запрос Fishnews о ситуации на погранпереходе «Краскино – Хуньчунь». Пункт пропуска «Краскино» работает по прежнему графику: с понедельника по субботу это с 10:00 до 18:00, воскресенье – выходной, сообщили в пресс-службе ДВТУ.

Пропускная способность «Краскино» в сутки составляет 48 транспортных средств в оба направления (24 – из России, 24 – из КНР).

«Учитывая пропускную способность пункта пропуска МАПП «Краскино, уссурийские таможенники готовы оформить все транспортные средства при прибытии их в российские пункты пропуска», - рассказали в пресс-службе. При этом в ведомстве уточнили, что выезд большегрузов из России в Китай, как правило, прекращается в 17 часов, по окончании работы китайского пункта пропуска «Хуньчунь» (речь идет об обычном графике китайской таможни, без возможных ограничений в условиях пандемии коронавируса).

В управлении подчеркнули, что транспорт, прибывший в пункт пропуска с необходимыми документами, своевременно оформляется пограничной, а затем таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону.

Fishnews