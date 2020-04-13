13 апреля 2020 года

Евгений Кабанов: Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Передача рыбохозяйственного научно-исследовательского флота межведомственной структуре – единому национальному оператору, будет иметь негативные последствия для отрасли, считает заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов.

«Я критически отношусь к этим планам, поэтому направил обращение в адрес президента ВАРПЭ Германа Зверева: необходимо обсудить вопрос на заседании Общественного совета при Росрыболовстве, - сообщил заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов. - В свое время я работал в промысловой разведке на научно-исследовательских судах и знаю, какие задачи перед ними стоят. И я хорошо понимаю роль работ ведомственных НИСов для рыбной промышленности. Это единый организм - отрывать отраслевую науку от рыбаков ни в коем случае нельзя».

Он подчеркнул, что пока не представляет возможным спрогнозировать, насколько негативными будут последствия.

«Нам ведь не показывают никакой программы или хотя бы концепции развития и строительства флота, финансирования, и главное - задач, которые этот флот будет решать. Сейчас это ведомственная наука, работающая в интересах рыбной отрасли. Она решает специфические задачи по исследованию акваторий для обоснования объемов изъятия различных видов водных биоресурсов и обеспечения работы рыбопромыслового флота», - напомнил Евгений Кабанов.

Собеседник Fishnews усомнился, что обеспечение интересов рыбной отрасли будет в приоритете после передачи ЕНО. «Произойдет разрыв единого организма из промыслового флота, ради которого разведка ведется, и научно-исследовательского флота, который эту разведку осуществляет. В результате ухудшится качество прогнозов состояния запасов, меньше будет исследований новых объектов. Все это отрицательно скажется на квотах и в итоге – на результатах работы рыбной отрасли», - считает он.

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