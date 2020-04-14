14 апреля 2020 года

Строительство краболовов просит внимания

Власти готовят порядок работы комиссии, которая будет следить за постройкой судов под крабовые квоты. Можно было бы рассмотреть формат участия отраслевых объединений в обсуждении вопросов, с которым сталкиваются заказчики флота и верфи, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По итогам первого аукциона, состоявшегося в октябре 2019 г., должно быть построено 35 судов для промысла краба. Причем проекты необходимо реализовать на российских верфях.

Минпромторг должен создать специальную комиссию по проверке соответствия (несоответствия) проектов и объектов инвестиций требованиям законодательства. Ведомство предложило вариант положения о такой комиссии.

Ряд компаний - победителей торгов уже приступил к строительству флота. Однако опыт с инвестиционными квотами вылова показывает, что судостроители не укладываются в график, напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, на онлайн-конференции, организованной Fishnews. Сейчас ситуация еще больше усложняется, ведь вводятся санитарные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Меняются устоявшиеся логистические цепочки, причем на мировом рынке.

«По итогам крабового аукциона должно быть построено серьезное количество судов, причем рыбопромышленные компании, чтобы выполнить обязательства перед государством, должны построить суда в определенные сроки», - отметил руководитель АРПП.

Для обсуждения вопроса строительства краболовов Fishnews планирует организовать в апреле отдельную онлайн-конференцию.

Можно было бы подумать, как отраслевые общественные организации могут на регулярной основе отслеживать работу по реализации закона, считает Георгий Мартынов. Это помогло бы более оперативно решать вопросы, с которыми сталкиваются заказчики и верфи, при необходимости – готовить изменения правовой базы, полагает он.

Fishnews