16 апреля 2020 года

Коронавирус включили в новую стратегию

Правительство утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 г. Документ предусматривает, что в начале следующего десятилетия вылов составит 5,4 млн тонн. При этом среди ключевых рисков для отраслей отмечена пандемия.

Новая стратегия для АПК и рыбохозяйственного комплекса утверждена распоряжением правительства от 12 апреля 2020 г. № 993, сообщает корреспондент Fishnews.

«В последние годы агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, в том числе за счет поддержки государства, демонстрируют уверенный рост, являются одними из основных движущих направлений отечественной экономики», - говорится в тексте документа.

Отмечено, что правовую основу стратегии составляют в том числе госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» и утвержденная в ноябре стратегия развития рыбной отрасли до 2030 г.

Реализацию стратегии предполагается осуществлять в два этапа: первый – до 2024 г., второй – с 2025 по 2030 гг. Планируется, что в 2024 г. вылов составит 5,3 млн тонн, валовая добавленная стоимость по направлению «Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка» - 349 млрд рублей, потребление рыбы и рыбных продуктов - 23,1 кг (такой показатель недавно был предусмотрен и в отраслевой госпрограмме, хотя ранее он был больше). Ожидания от товарной аквакультуры – 501 тыс. тонн продукции (в том числе посадочный материал). Заложен и такой показатель, как доля новых судов, построенных в России, в общей структуре рыбопромыслового флота. Предполагается, что в 2024 г. это будет 60%.

В 2030 г. ожидается объем добычи в 5,4 млн тонн, валовая добавленная стоимость по направлению «Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка» - 418 млрд рублей, потребление рыбы – 25 кг в год. Показатель для товарной аквакультуры – 618 тыс. тонн, доля нового флота с российских верфей – 80%.

При этом отмечено, что АПК и рыбное хозяйство достигнут таких показателей «при условии сохранения экономической стабильности».

В стратегии много говорится о развитии сельских территорий, чтобы обеспечивать стимулы для АПК и рыбной отрасли. При этом среди ключевых рисков для развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса названо в том числе влияние пандемии коронавируса.

«Коронавирусная инфекция привела к возникновению проблем с доставкой продовольственной продукции в КНР и общему снижению деловой активности в мире. Отмена деловых мероприятий и тендеров может негативно отразиться на динамике экспорта продукции АПК», - отмечено в стратегии.

Fishnews