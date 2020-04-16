16 апреля 2020 года

Крабу нужен зеленый свет

Ситуация с пропуском машин, перевозящих морепродукты, на пограничном переходе «Краскино – Хуньчунь» снова ухудшилась. Причем о проблеме говорит не только российский, но и китайский бизнес.

Напомним, что компании сообщили о больших задержках в перемещении товаров через погранпереход «Краскино – Хуньчунь». В чем основные причины скопления грузовиков – мнения расходятся. Одна из точек зрения: меры, которые принимает Китай для борьбы с распространением коронавируса, наложились на проблемы с российской стороны.

В последние дни ситуация снова ухудшилась, сообщают представители как российского, так и китайского бизнеса. По их данным, вчера прошло всего пять автомобилей с живым крабом – этого явно недостаточно, сетуют в компаниях.

На сегодняшний день стоят порядка 27 машин с крабом, оценил обстановку один из российских агентов. По его мнению, такая ситуация недопустима: предприятия платят за пользование водными биоресурсами, моряки в сложных условиях обеспечивают уловы, а теперь может оказаться что все эти усилия были напрасны.

Китайский предприниматель, с которым пообщался корреспондент Fishnews, отметил определенную рассогласованность между сторонами. «Нужно вместе думать, как правильно работать», - считает представитель китайского бизнеса.

Дальневосточное таможенное управление уже прокомментировало ситуацию в «Краскино», оперативно отреагировав на запрос редакции. От пограничного управления по Приморскому краю ответа пока нет.

Угрозы, с которыми столкнулась экономика из-за пандемии коронавируса, нашли отражение в новой Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 г. «Коронавирусная инфекция привела к возникновению проблем с доставкой продовольственной продукции в КНР и общему снижению деловой активности в мире», - говорится в документе.

Fishnews