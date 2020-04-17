17 апреля 2020 года

Поправки в правила рыболовства выставили для обсуждения

В правила рыболовства для Дальневосточного бассейна подготовлен большой набор изменений. Проект документа Минсельхоз разместил для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Проект изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru. Процедура оценки регулирующего воздействия, которую проходит важнейший для рыбаков документ, должна помочь выявить избыточные ограничения и избежать возможных проблем.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в правилах предусмотрены изменения по учету уловов тихоокеанских лососей, дополнения по судам, перевозящим живого краба, и многие другие поправки. Планируется отразить и то, что для маломерного флота не будут требоваться документы о соответствии МКУБ.

В отраслевых ассоциациях уже сообщили, что анализируют предложенный проект изменений правил.

Fishnews