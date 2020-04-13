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Маломерный флот на чукотской «красной» путине

Маломерные суда выводят из-под МКУБ

Власти продолжают выпускать изменения, которые должны вывести суда длиной менее 12 м из-под освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ. На этот раз вышло постановление правительства.

В прошлом году большой резонанс вызвала ситуация, с которой столкнулись дальневосточные рыбаки из-за требования предоставлять на маломерный флот документы о соответствии Международному кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

Федеральные власти пообещали, что требование о документах, подтверждающих соответствие МКУБ, оставят только для судов длиной более 12 м. Это должно снизить нагрузку на судовладельцев, в том числе на малый бизнес.

Как сообщает корреспондент Fishnews, внесены изменения в постановление правительства от 8 октября 2012 г. № 1023. Поправки опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в пункт 3 постановления. Напомним, что оно предусматривает: Минсельхоз РФ определяет порядок освидетельствования рыболовных судов и их судовладельцев на соответствие требованиям МКУБ, определяет порядки выдачи документа о соответствии судовладельца требованиям кодекса, свидетельства об управлении безопасностью для судна (СвУБ).

Действие этого пункта теперь будут распространяться только на рыболовные суда длиной более 12 метров и их судовладельцев.

Однако для того, чтобы вопрос с маломерным флотом решился полностью, должны выйти и другие правовые акты. В частности, приказ Минсельхоза России о внесении изменений в правила рыболовства. Рыбопромышленники на Дальнем Востоке рассчитывают, что необходимые документы будут выпущены до начала лососевой путины.

Fishnews

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