17 апреля 2020 года

Отраслевая ассоциация Сахалина предложила властям вместе прорабатывать проблемы

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предложила региональным властям создать специальную рабочую группу, которая помогала бы снижать пресс проверок на отрасль в нынешних условиях.

Экономика оказалась в тяжелой ситуации, и на уровне правительства РФ обсуждается, как поддержать отрасли. «Рыбохозяйственный комплекс продолжает работать, но, несмотря на это, наши предприятия все равно будут нуждаться в определенных мерах поддержки», - подчеркнул президент АРСО Максим Козлов на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета.

Приближается лососевая путина – напряженный и важный период для компаний и всей рыбной отрасли региона. И здесь очень важно решить вопросы с административным прессом, считает руководитель ассоциации.

«Мы обращаемся к правительству Сахалинской области с просьбой собрать и рассмотреть возможность организовать некую рабочую группу, куда пользователи могли бы обращаться при возникновении тех или иных сложных условий», - предложил Максим Козлов.

Понятно, что контролирующие органы – налоговая, пограничная служба и другие – выполняют государственные задачи, но нужно подумать о снижении нагрузки на бизнес, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Рабочая группа могла бы рассматривать вопросы как завоза людей на путину (а здесь предприятия столкнулись с новыми требованиями в связи с распространением коронавируса), так и вопросы проверок бизнеса, считает Максим Козлов. Содействовать он попросил правительство области и региональное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Областные власти пообещали проработать эту тему.

Fishnews