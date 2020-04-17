Отраслевая ассоциация Сахалина предложила властям вместе прорабатывать проблемы
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предложила региональным властям создать специальную рабочую группу, которая помогала бы снижать пресс проверок на отрасль в нынешних условиях.
Экономика оказалась в тяжелой ситуации, и на уровне правительства РФ обсуждается, как поддержать отрасли. «Рыбохозяйственный комплекс продолжает работать, но, несмотря на это, наши предприятия все равно будут нуждаться в определенных мерах поддержки», - подчеркнул президент АРСО Максим Козлов на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета.
Приближается лососевая путина – напряженный и важный период для компаний и всей рыбной отрасли региона. И здесь очень важно решить вопросы с административным прессом, считает руководитель ассоциации.
«Мы обращаемся к правительству Сахалинской области с просьбой собрать и рассмотреть возможность организовать некую рабочую группу, куда пользователи могли бы обращаться при возникновении тех или иных сложных условий», - предложил Максим Козлов.
Понятно, что контролирующие органы – налоговая, пограничная служба и другие – выполняют государственные задачи, но нужно подумать о снижении нагрузки на бизнес, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
Рабочая группа могла бы рассматривать вопросы как завоза людей на путину (а здесь предприятия столкнулись с новыми требованиями в связи с распространением коронавируса), так и вопросы проверок бизнеса, считает Максим Козлов. Содействовать он попросил правительство области и региональное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Областные власти пообещали проработать эту тему.
Fishnews