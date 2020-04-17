17 апреля 2020 года

Ученые собрали новый материал по лососям Аляски

Завершилась вторая международная экспедиция по изучению лососей залива Аляска. Несмотря на плохую погоду, участники рейса выполнили все намеченные работы – собран материал о состоянии, распределении, питании и среде обитания рыб.

В экспедиции на судне «Пасифик Легаси» участвовали 12 специалистов из трех стран-членов НПАФК (Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана): России, Канады и Соединенных Штатов. РФ представляла команда ученых Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии - Алексей Сомов, Альбина Канзепарова и Игорь Григоров, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Это уже вторая крупная международная экспедиция по изучению лососевых в зимний период. В 2019 г. съемку в северо-восточных тихоокеанских водах выполняла межнациональная команда из четырех стран на НИС Росрыболовства «Профессор Кагановский».

В текущем году четырехнедельный рейс проходил в два этапа с заходом в канадский порт Принс-Руперт для дозаправки. Участники экспедиции выполнили более 50 тралений, в уловах встречались все виды лососей северо-восточного тихоокеанского побережья. Первые съемки оказались весьма результативными, в дальнейшем по мере ухудшения погоды уловы снизились. Метеоусловия были сложнее, чем в прошлогодней экспедиции.

Несмотря на погоду и уход американских ученых после первой половины рейса (из-за ситуации с коронавирусом в стране), все намеченные работы удалось выполнить. Специалисты собрали материал о состоянии, распределении, питании и среде обитания лососей в зимовальных условиях. Во ВНИРО отметили, что до 2019 г. подобный опыт морских съемок красной рыбы в зимний период был только у России.

Fishnews