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Исследования лососей в заливе Аляска. Фото пресс-службы ВНИРО

Ученые собрали новый материал по лососям Аляски

Завершилась вторая международная экспедиция по изучению лососей залива Аляска. Несмотря на плохую погоду, участники рейса выполнили все намеченные работы – собран материал о состоянии, распределении, питании и среде обитания рыб.

В экспедиции на судне «Пасифик Легаси» участвовали 12 специалистов из трех стран-членов НПАФК (Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана): России, Канады и Соединенных Штатов. РФ представляла команда ученых Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии - Алексей Сомов, Альбина Канзепарова и Игорь Григоров, рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Это уже вторая крупная международная экспедиция по изучению лососевых в зимний период. В 2019 г. съемку в северо-восточных тихоокеанских водах выполняла межнациональная команда из четырех стран на НИС Росрыболовства «Профессор Кагановский».

В текущем году четырехнедельный рейс проходил в два этапа с заходом в канадский порт Принс-Руперт для дозаправки. Участники экспедиции выполнили более 50 тралений, в уловах встречались все виды лососей северо-восточного тихоокеанского побережья. Первые съемки оказались весьма результативными, в дальнейшем по мере ухудшения погоды уловы снизились. Метеоусловия были сложнее, чем в прошлогодней экспедиции.

Несмотря на погоду и уход американских ученых после первой половины рейса (из-за ситуации с коронавирусом в стране), все намеченные работы удалось выполнить. Специалисты собрали материал о состоянии, распределении, питании и среде обитания лососей в зимовальных условиях. Во ВНИРО отметили, что до 2019 г. подобный опыт морских съемок красной рыбы в зимний период был только у России.

Fishnews

  • Исследования лососей в заливе Аляска. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Экспедицию провели на канадском судне «Пасифик Легаси». Фото пресс-службы ВНИРО
  • Исследования добытых образцов. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Исследования добытых образцов. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Участники экспедиции выполнили более 50 тралений. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые собрали ценнейший материал о состоянии, распределении, питании и среде обитания тихоокеанских лососей в зимовальных условиях. Фото пресс-службы ВНИРО
  • В экспедиции участвовали специалисты из России, Канады и Соединенных Штатов. Фото пресс-службы ВНИРО
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