20 апреля 2020 года

Права сахалинских рыбаков защитят отраслевым соглашением

В Сахалинской области готовятся заключить трехстороннее отраслевое соглашение по организациям рыбного хозяйства на 2020 – 2022 гг. Сторону работодателей предложено представлять региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий – АРСО.

Решение о заключении отраслевого соглашения о регулировании социально-трудовых отношений приняли на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета.

Предполагается, что сторону государства будет представлять областное агентство по рыболовству, работников – региональная организация отраслевого профсоюза, а работодателей – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель агентства Иван Радченко рассказал, что выбор АРСО в качестве уполномоченного представителя работодателей обусловлен тем, что ассоциация – крупнейшее в регионе отраслевое объединение предприятий (более 80% от работающих в отрасли). Также АРСО входит в состав Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области. Часть компаний - членов АРСО являются соучредителями Российского союза работодателей-рыбопромышленников.

Президент ассоциации Максим Козлов выразил готовность участвовать в разработке документа. Его детали планируется обсуждать как со сторонами соглашения, так и с руководителями предприятий в составе АРСО. Решение о заключении соглашения с ассоциацией как представителем работодателей поддержал и председатель профсоюза Леонид Чура.

По информации отраслевого агентства, сейчас среднемесячная заработная плата в рыбохозяйственном комплексе - одна из самых высоких по региону. В рыбопереработке средний заработок превышает 70 тыс. рублей, в рыболовстве и аквакультуре – 100 тыс. рублей.

По словам Ивана Радченко, планируется, что самый низкий уровень оплаты труда будет выше установленного областным соглашением о минимальной зарплате (12,4 тыс. рублей). «Поэтому мы предлагаем прописать для рыбаков уровень не ниже 15 тыс. рублей без учета иных гарантий, предусмотренных законодательством», - подчеркнул глава агентства.

Fishnews