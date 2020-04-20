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Бизнес вложился в современные береговые производства, однако «прибрежка» продолжает сталкиваться с проблемами

«Прибрежка» Северного бассейна снова столкнулась с проблемами

На Северном бассейне сформировалась практика, когда пограничники привлекают предприятия к ответственности за то, что на судах, работающих в режиме прибрежного рыболовства, отходы используются для производства продукции.

Суть претензий – рыбная мука и консервированная печень трески не относятся к продукции в живом, свежем и охлажденном виде, а значит, нарушаются требования законодательства о «прибрежке».

Об одном из таких дел Fishnews писал еще в августе прошлого года. Уже тогда рыбопромышленники заявляли, что это опасный прецедент, который может нанести удар по идее прибрежного рыболовства.

Проблема сохранилась, отмечает председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир Григорьев. Чтобы показать пагубность практики контролирующих органов, отраслевое объединение проанализировало, какими потерями продукции может обернуться запрет на переработку отходов.

В результате расчетов СРПС оценил потенциал по выпуску продукции из рыбных отходов, полученных из уловов трески и пикши при осуществлении прибрежного рыболовства, на сумму около 1,2 млрд рублей в 2020 г. Бюджет РФ в результате реализации такой продукции мог бы получить от 36 до 46 млн рублей (в зависимости от системы налогообложения, которую используют рыбохозяйственные организации).

Однако практика пограничных органов приведет к тому, что эти возможности не будут использованы. Производство продукции из отходов при осуществлении прибрежного рыболовства остановлено. Рынок в итоге недополучит продукцию, а бюджет – налоги.

В группе «Норебо», работающей на Северном бассейне, сообщили, что в производстве в судах общей юрисдикции находится 53 административных дела в отношении капитанов, 21 – в арбитражном суде в отношении Мурманского тралового флота.

При этом эксперты со ссылкой на технические регламенты, ГОСТ и технологические инструкции указывают, что говорить о производстве продукции из уловов водных биоресурсов тут вообще некорректно – продукты выпускаются именно из отходов.

Закон не содержит запретов и ограничений на изготовление на судне, осуществляющем прибрежное рыболовство, рыбной продукции из отходов производства и на доставку такой продукции в любом виде, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Аналитическую информацию о возможных потерях «прибрежки» Союз рыбопромышленников Севера направил в профильный для отрасли комитет Госдумы. Объединение просит депутатов рассмотреть вопрос об изменении законодательства. Как полагают в СРПС, нужно включить в федеральный закон о рыболовстве положение о том, что перечень рыбной и иной продукции из уловов водных биоресурсов, добытых при прибрежном рыболовстве, а также из рыбных отходов, возникающих при производстве такой продукции, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. То есть предполагается, что список будет определен приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

«Мы очень рассчитываем на помощь депутатов, которые выйдут с законодательной инициативой. Это наш профильный комитет, который возглавляет Владимир Иванович Кашин», – заявил Fishnews Владимир Григорьев.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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