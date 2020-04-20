20 апреля 2020 года

Рыболовы Зауралья и НАО получили право на сети

Внесены поправки в перечень регионов, где допускается использование жаберных сетей для любительского рыболовства. Список дополнен Курганской областью и Ненецким автономным округом.

Закон о любительском рыболовстве, вступивший в силу с начала года, разрешает использование жаберных сетей только в ограниченном числе регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они перечислены в правительственном постановлении от 16 ноября 2019 г. № 1462.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения в перечень внесены постановлением правительства РФ от 15 апреля 2020 г. № 513. В список включили Курганскую область и Ненецкий автономный округ. Напомним, для рыбалки сетями потребуется постановка на учет и поштучная маркировка таких орудий лова.

Также поправки вносят изменения в правила учета сетных орудий вылова, утвержденные постановлением правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1482. В новой редакции изложен пункт 2: учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в регионах из списка, утвержденного постановлением от 16 ноября 2019 г. № 1462. А также в прилегающих к этим субъектам внутренних морских водах и территориальном море.

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