21 апреля 2020 года

Росрыболовство нацелено на своевременную подготовку к путине

В связи с пандемией коронавируса регионы вводят режим изоляции для прибывающих с других территорий. Очень важно в срок подготовиться к работе в этих условиях, подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Для работы на лососевой путине предприятия традиционно привлекают людей из других регионов. Однако ограничения, которые вводятся в связи с распространением COVID-2019, заставляют менять устоявшиеся схемы. На уровне ряда субъектов Федерации уже предусмотрено, что прибывающие с других территорий должны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции.

Как подчеркнули в Росрыболовстве, очень важно вовремя решить все организационные вопросы.

«Сейчас мы ведем подготовку к лососевой путине, она стартует с 1 июня. И для нас очень важно, чтобы все подготовительные мероприятия, связанные с карантином, были организованы в срок», - заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу «Россия 24».

Предварительный прогноз по вылову тихоокеанских лососей составил около 384 тыс. тонн, наибольшие подходы ожидаются на Камчатке.

Fishnews