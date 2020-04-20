20 апреля 2020 года

Правкомиссия поддержала первые списки системообразующих предприятий

Профильная правительственная комиссия одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в том числе список от Минсельхоза. Состояние выбранных организаций будет под особым контролем.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 17 апреля одобрила первые 489 заявок на включение в перечни системообразующих предприятий. Напомним, что подготовка списка организаций, которым будет уделяться повышенное внимание в условиях экономического кризиса, вызвала большой резонанс, в том числе в рыбной отрасли.

16 апреля глава правительства Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня. Работа будет вестись по динамичным отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств. По сферам экономики определены минимальные значения, которые нужно превысить, чтобы попасть в перечень.

Для рыболовства и рыбоводства, которые относятся к ведению Минсельхоза, выбраны критерии выручка или выручка / численность. Минимальные значения – 20 млрд рублей или 10 млрд рублей / 1500 человек

Первыми одобрены заявки на включение в отраслевые списки, представленные Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязью и Минсельхозом. Сами перечни не приводятся. Работа по формированию отраслевых списков продолжается, сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития.

Отраслевые министерства и главы регионов должны организовать постоянный мониторинг состояния системообразующих организаций. При этом поддержка будет оказываться, если исчерпаны собственные возможности компании, отметили в Минэке.

Fishnews

