23 апреля 2020 года

Российская «пищевка» увеличила объемы производства

Предприятия пищевой промышленности работают бесперебойно – это исключает нехватку каких-либо групп продуктов питания, заявили в Минсельхозе России. Как отметил ранее президент Владимир Путин, в нынешних условиях нужно уделить особое внимание продовольственному рынку.

За январь – март производство пищевой продукции в стране выросло почти на 10%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства со ссылкой на Росстат.

«Сегодня российские предприятия выпускают готовую продукцию высокого качества, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынках. При этом потребности России в основных продуктах питания полностью обеспечиваются существующими объемами производства даже в условиях повышенного спроса. В настоящее время предприятия отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита каких-либо групп продовольствия», - заявили в Минсельхозе.

Как отметили ранее в правительстве, ситуация с продуктами питания мониторится в ежедневном режиме. Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что в нынешних условиях успешная работа агропромышленного комплекса играет особую роль.

В регионах, в том числе на Дальнем Востоке, предприятия пищевой промышленности включены в списки организаций, которые могут продолжать работу в период карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Российские рыбаки демонстрируют рост показателей. К 22 апреля они добыли около 1,71 млн тонн - на 5,3%, выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне объем добычи вырос на 8,4% и составил более 1,3 млн тонн.

Предприятия отрасли продолжают участвовать в социальных проектах. «Мы активно работаем по программе повышения доступности рыбы, поставки от нас идут», - рассказал генеральный директор компании «Антей» Андрей Поломарь. Рыбаки обеспечивают жителей Приморского края минтаем, навагой, камбалой по доступным ценам.

Fishnews