03 апреля 2020 года

Президент поручил уделить особое внимание продовольственному рынку

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассмотрел ситуацию в агропромышленном комплексе. Озвучены и показатели рыбной отрасли. Сейчас федеральные власти изучают вопрос по стимулированию поставок дальневосточной рыбопродукции на внутренний рынок.

В нынешних непростых условиях успешная работа АПК играет особую роль, подчеркнул глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства 1 апреля. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что ситуация с продуктами питания мониторится в ежедневном режиме.

«Докладываю: ситуация на продовольственном рынке стабильная», - рассказала зампред правительства. Она отметила, что остановка стабильна во всех субъектах Федерации. «Регионы формируют постоянный двухмесячный запас основных продуктов», - обратила внимание Виктория Абрамченко.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал о новой стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. Глава Минсельхоза отметил, что в 2019 г. удалось превысить показатель обеспечения отечественной рыбной продукцией, предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности РФ.

По данным Росрыболовства, к началу апреля российские рыбаки освоили около 1,4 млн тонн водных биоресурсов - на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Дальневосточном бассейне уловы достигли 1,07 млн тонн.

Как стало известно Fishnews, обсуждаются меры по стимулированию поставок рыбной продукции на внутренний рынок. Минвостокразвития изучает этот вопрос совместно с отраслевыми ассоциациями, логистическими организациями и рыбопромышленниками.

«В частности, речь идет о возможном субсидировании перевозок. Сформированные предложения Минвостокразвития представит в Министерство сельского хозяйства РФ для подготовки доклада правительству Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в марте поручил ведомствам подготовить специальную программу поддержки сельскохозяйственных проектов для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Fishnews