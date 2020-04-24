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Руководитель регионального агентства по рыболовству Иван РАДЧЕНКО, председатель областного профсоюза работников рыбного хозяйства Леонид ЧУРА, президент АРСО Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы агентства

Гарантии для сахалинских рыбаков закрепили соглашением

Представители работников, работодателей и государства подписали трехстороннее соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в рыбной отрасли Сахалинской области. Договор охватит около 10 тыс. человек.

Подписи под документом поставили председатель областного профсоюза работников рыбного хозяйства Леонид Чура, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов и руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Как рассказал Fishnews Иван Радченко, соглашение гарантирует, что заработная не опустится ниже минимального уровня. С учетом районных коэффициентов и северных надбавок для жителей южных и некоторых северных районов Сахалина это 31,5 тыс. рублей, Охинского и Ногликского районов – 39 тыс. рублей, Курильских островов - 42 тыс. рублей, подчеркнул он.«В соответствии с трудовым законодательством в соглашении также прописаны нормы рабочего времени, положения по повышению производительности труда», - сказал руководитель агентства.

По данным отраслевого агентства, среднемесячная зарплата в регионе для рыболовства и рыбоводства превышает 100 тыс. рублей, для рыбоперерабоотки – 70 тыс. рублей.

Иван Радченко отметил, что АРСО – крупнейшая отраслевая ассоциация региона, охватывающая более 80% работающих. На заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета в вопросе подписания трехстороннего соглашения ассоциации делегированы полномочия также и тех предприятий, которые в нее не входят, сообщил он.

«Подписание соглашения стало важным шагом в урегулировании социально-трудовых отношений, - считает руководитель агентства. - В этой сфере возникает много вопросов, особенно когда предприятия набирают сезонных работников на путину. Случается, что таким сотрудникам не выплачивают заработную плату или выплачивают ее не в полном объеме. Теперь соглашение поможет лучше защищать права людей».

Заключение отраслевых соглашений в регионе возобновили по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Fishnews

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