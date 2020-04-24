24 апреля 2020 года

Павел Колотушкин: Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Проблемы с законодательной базой не ограничиваются влиянием на рыбную отрасль, а серьезно усложняют жизнь населения всего региона – тех людей, которые действительно связывают свое будущее с Дальним Востоком, отмечает вице-президент АРСО Павел Колотушкин.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, созданная в 2017 г., сегодня объединяет уже 66 предприятий, на долю которых приходится порядка 76% в общем вылове островного региона – это более 498 тыс. тонн по итогам 2019 г. При этом в состав АРСО входят не только добытчики и переработчики рыбы, но и компании, обеспечивающие хранение, транспортировку продукции из водных биоресурсов, а также предприятия аквакультуры.

При таком масштабе сложно обойтись без спорных ситуаций, которые могут возникать между предприятиями, но в ассоциации умеют регулировать такие вопросы – решающим является позиция большинства, выработанная за единым столом, рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин.

Сотрудничество с отраслевыми НИИ в АРСО ведется на постоянной основе. Работа выстраивается в рамках соглашений по отдельным проблемным объектам или районам, интересным предприятиям объединения. Такой формат приносит хорошие результаты на практике. Хотя, отмечает Павел Колотушкин, определенные сложности также существуют: сказывается реформа отраслевой науки, повлиявшая на оперативность принятия решений.

«В целом, что касается ситуации с водными биоресурсами в Сахалинской области, то она довольно стабильная, – констатирует вице-президент АРСО. – Так что, если не считать вопроса с тихоокеанским лососем, проблем с ресурсной базой нет. Все проблемы – с базой законодательной».

Перечень барьеров, преодоление которых и является центральной функцией ассоциации, включает как общие для дальневосточников, так и специфические для Сахалинской области вопросы. Между тем такие проблемы не только серьезно влияют на отрасль, но по факту значительно усложняют жизнь населения всего региона.

«У нас в Сахалинской области 500 тыс. человек населения. Зачем еще искусственно усложнять условия жизни, если люди и так покидают регион? – обращает внимание Павел Колотушкин. – Что бы ни говорили, а те же крабовые аукционы здорово ударили по Сахалину: рабочие места сокращаются, люди не могут найти работу, легальный крабовый промысел, приносивший рыбакам хорошие, стабильные заработки, а бюджету – высокие отчисления, сильно пострадал. Так произошло и с лососем: с закрытием дрифтерного промысла люди лишились заработка, компании понесли колоссальные потери, которые государство им никак не компенсировало. Я испытал это на личном опыте. И что в итоге, помогли эти меры решить проблемы с лососем?..»

«В нашем регионе людям наоборот надо давать больше возможностей для жизни и работы, – уверен представитель рыбацкой общественности. – А чиновники, контролеры как будто не понимают, что если завтра тут не останется предприятий, производства, то они тоже окажутся не нужны. Хотя большинство из них, конечно, об этом и не задумывается, так как, в отличие от нас, не связывает свое будущее с Дальним Востоком и не планирует здесь оставаться».

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