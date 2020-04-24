24 апреля 2020 года

Увеличить уловы помогут участники Seafood Expo Russia

На площадке Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia представят свои услуги производители и поставщики инновационного судового оборудования. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге в сентябре.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (IV Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) пройдут в Северной столице 21-23 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, свое присутствие на выставке подтвердили традиционные участники судостроительного сегмента - Gietech, Wärtsilä, FURUNO и Notus.

Российская компания Gietech - одна из лидирующих в поставках агрегатного оборудования и сменно-запасных частей для рыбодобывающей отрасли на Северо-Западе России. Предприятие занимается техническим снабжением флота более 20 лет, сотрудничая с ведущими производителями судового оборудования по всему миру.

В обширную линейку поставляемой продукции входит судомеханическое оборудование - главные, вспомогательные и аварийные двигатели, насосы центробежные, винтовые, шестеренчатые для всех сред, котлы вспомогательные паровые, термомасляные или термоводяные, компрессоры стартовые воздушные. А также палубные механизмы, швартовые якорные устройства, палубные краны, траловые и вспомогательные лебедки, гидрофоры пресной питьевой и технической воды, забортной воды, комбинированные нагреватели накопительного типа.

Кроме того, компания торгует судовой электрикой и гидравликой, спасательным и аварийным оборудованием. Gietech обслуживает суда различных типов, в том числе траулеры, рефрижераторы, краболовы.

Предприятие Wärtsilä предоставляет передовые технологии и комплексные решения полного жизненного цикла для судовых энергетических установок и электростанций, сочетая возможности человеческого и искусственного интеллекта. Wärtsilä использует высокий уровень связи и цифровых технологий, оптимизируя процессы в сфере судостроения. Компания является лидером в трансформации отрасли по направлению «Умная морская экосистема».

Компания FURUNO была создана в 1938 г. в Японии, в России представлена филиалом «Фуруно Еврус». Предприятие производит и совершенствует различные виды навигационного оборудования и оснащений связи для различных типов судов.

Организация ориентируется на последние требования морской отрасли. Разрабатываемое оборудование тестируется на собственных судах, предназначенных специально для этих целей.

В ассортимент выпускаемой FURUNO продукции входят различные виды навигационного оборудования – радиолокационные станции, электронная картографическая навигационная система, морские дисплеи и индикаторы, картплоттеры, устройства дистанционной передачи курса, магнитные компасы, магнетроны, анализаторы волны. А также интегрированный навигационный эхолот, который объединяет в себе GPS / WAAS приемник и прокладчик, рыбопоисковый эхолот и сетевой приемник карт погоды в единую навигационную сеть.

Notus разрабатывает и производит передовые системы беспроводного мониторинга. Компания поставляет на рынок ряд инновационных разработок, например, систему Notus Mantis, которая из-за применения звукового сигнала 175 кГц и своей близости к рыбе позволяет обнаруживать ее в режиме реального времени с более высокой частотой, чем эхолот.

Notus ECHO - беспроводная система обнаружения моллюсков, не имеющая аналогов на рынке. Уникальная технология позволяет рыбакам слышать моллюсков, когда они проходят через решетку. Датчики Notus имеют активную двустороннюю систему связи, не предлагаемую другими сетевыми системами мониторинга.

Notus Trawlmaster - беспроводная система мониторинга трала, которая позволяет увеличить улов и сэкономить топливо при буксировке.

Кроме того, Notus Electronics Ltd. выпускает судовые пропульсивные системы, насосы, электрооборудование, палубное оборудование, яхтенный интерьер и декорирование.

«Каждый год вышеперечисленные компании демонстрируют на площадке выставки свои инновационные и не имеющие аналогов разработки, тем самым заслуживая предельное внимание как со стороны посетителей, так и со стороны других участников выставки, которые в дальнейшем становятся их клиентами. Совершенствуются суда, модернизируются технологии вылова и переработки рыбы, отрасль непрерывно двигается вперед, и от того, какое оборудование будет установлено на кораблях, зависит не только вылов, но и безопасность, а также продуктивность персонала. Рассказывая о своих разработках, компании вносят значительный вклад в развитие российской рыбной промышленности», - прокомментировал генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Информационный партнер ESG – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews