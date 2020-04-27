27 апреля 2020 года

ЦСМС разъясняет нюансы электронной отчетности

Центр системы мониторинга рыболовства и связи опубликовал ответы на новые вопросы о правилах передачи данных в ОСМ. Это информация по предоставлению сведений о судне, подаче ССД при стоянке в порту.

Новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга вступит в силу с 6 мая. Документ определяет правила, по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыболовством, должны предоставлять информацию в ОСМ.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи обещал отвечать на вопросы по новому порядку на своем сайте. Ранее была опубликована первая партия таких разъяснений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь ЦСМС дал второй блок ответов. Разъясняются нюансы предоставления сведений о судне, подачи ССД и хранения их копий, интеграции с ФГИС «Меркурий».

На сайте учреждения размещена форма обратной связи, которая позволяет по интернету задать вопросы о новом порядке передачи данных в ОСМ.

Fishnews