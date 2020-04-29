29 апреля 2020 года

Ученые следят за нерестом в дельте Волги

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) оценивают эффективность нереста полупроходных и туводных (жилых) видов рыб в низовьях Волги. В этом году икрометание проходит раньше обычного.

Наблюдения проводились на нерестовом массиве Забузанский в верхней зоне дельты Волги, рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. Нерестовый массив продолжает интенсивно обводняться и залит в среднем на 70%. На полое на глубинах 0,15-0,6 м вода прогрета на 11,9-15,4°C. В прибрежье крупного водотока дельты - рукаве Бузан - температура воды 8,5°C. С ростом температуры увеличивается численность производителей, обратили внимание в филиале.

Нерест сазана, серебряного карася и воблы наблюдался на наиболее прогреваемых участках Забузанского массива. Средняя концентрация икры в кладках при глубине 0,1-0,2 м составила 5 штук, а на глубине 0,3-0,5 м - около 30-35 икринок на квадратный метр.

Специалисты отметили, что в эту весну нерест проходит раньше обычного. «Дальнейшее его развитие и эффективность будут определяться условиями года и гидрологическим режимом Волги», - подчеркнули в КаспНИРХ.

Напомним, из-за теплой и практически бесснежной зимы в бассейне Волги ожидалось маловодье. Опасаясь за судьбу новых поколений рыб, специалисты обсуждали график сбросов воды с Волжско-Камского каскада водохранилищ.

Fishnews