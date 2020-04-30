30 апреля 2020 года

Сахалинские депутаты предлагают разумный госконтроль для рыбной отрасли

Сахалинская областная дума подготовила обращение к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву по развитию рыбной отрасли. Парламентарии считают, что правительству нужно рассмотреть вопрос о риск-ориентированном подходе при госконтроле в сфере рыболовства.

Депутаты обобщили результаты больших парламентских слушаний, которые проходили на Сахалине в ноябре. Одной из ключевых тем тогда стали последствия перехода на аукционный принцип распределения квот.

Реализация инициативы ФАС приведет к негативным результатам, заявили парламентарии. И попросили министра обратиться по этому поводу в правительство.

Также депутаты указали на проблему административного пресса в отрасли. Помочь снизить нагрузку на бизнес и одновременно – повысить эффективность госконтроля должен риск-ориентированный подход. При такой системе наибольшее внимание уделяется сферам и предприятиям, у которых выше возможность нарушений и серьезнее их последствия.

Постановлением правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 утвержден перечень видов федерального госконтроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход. Однако федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в этот список не вошел, отметили депутаты.

«При этом в отрасли сохраняется избыточная административная нагрузка на субъекты рыбохозяйственной деятельности, что влечет снижение эффективности развития отрасли», - заявили парламентарии.

Авторы обращения предложили распространить риск-ориентированный подход на госконтроль в области рыболовства – они призвали Минсельхоз инициировать рассмотрение этого вопроса правительством.

Росрыболовство активно включилось в реформирование контроля и надзора, другие ведомства могут последовать этому примеру, считает депутат Сахалинской областной думы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Сейчас рассмотрение в Госдуме проходят два федеральных закона, которые должны стать основой для реформы контрольно-надзорной деятельности. Представители рыбной промышленности уже обращали внимание, что из сферы регулирования закона о госконтроле, согласно тексту к первому чтению, по-прежнему выведен федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения ВБР в части морских биоресурсов. Напомним, что его осуществляет пограничная служба.

Fishnews