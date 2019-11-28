28 ноября 2019 года

Большие «рыбные» слушания прошли на Сахалине

Участники парламентских слушаний, проведенных Сахалинской областной думой, подготовят предложения по широкому кругу вопросов. Среди поднятых проблем – угроза аукционов, необоснованное расширение списка объектов под инвестквоты, оперативность решений по организации лососевой путины.

Большое обсуждение вопросов рыбной отрасли прошло на Сахалине. Основная цель парламентских слушаний – выработать предложения по совершенствованию законодательства в рыболовстве и аквакультуре, отметил председатель областной думы Андрей Хапочкин.

По итогам парламентских слушаний будет сформирован целый ряд рекомендаций по важным для отрасли вопросам. Предполагается, что эти предложения станут дорожной картой на ближайшие годы и помогут в улучшении бизнес-климата, рассказал председатель постоянного комитета думы по экономическому развитию Анатолий Кочнев.

Стабильная нестабильность

Рыбохозяйственный комплекс играет важнейшую роль в жизни островного региона, однако существуют серьезные угрозы для развития отрасли, подчеркнул депутат, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он напомнил о дорожной карте, которую в прошлом году правительство приняло по предложению ФАС. Уже реализован пункт о крабовых аукционах: квоты распродали на аукционе в октябре.

«Несмотря на то, что в федеральный бюджет собрано порядка 140 млрд рублей, предприятия рыбохозяйственного комплекса потеряли намного больше, - считает президент АРСО. - Мы потеряли рабочие места, инвестиционную активность, существенные налоговые отчисления в бюджеты субъектов. Для Сахалина это не менее 10 тыс. тонн краба, который обрабатывали 2 тыс. человек, включая смежные отрасли экономики. С учетом предлагаемых изменений в Налоговый кодекс, налоги и сборы за 15-летний период могли составить 50 млрд рублей».

Но самое главное, заявил руководитель ассоциации, - рыбаки потеряли веру в стабильность. Второй год на уровне правительства РФ не прекращается обсуждение инициативы введения аукционной системы предоставления прав на вылов. Пункт о регулярном перераспределении квот на торгах из плана так и не исключили. Ни один бизнес не выдержит изъятия из оборота каждые три-пять лет фундаментального ресурса, подчеркнул Максим Козлов.

Он предложил подготовить обращение в правительство об исключении из дорожной карты пункта об аукционах.

Беспокойство у предприятий вызвала и перспектива включения в список объектов под инвестиционные квоты северной, гребенчатой, травяной креветок, трубачей, морских гребешков, кукумарии и серого морского ежа. С таким предложением выступило Минвостокразвития, рассказал руководитель АРСО. Он привел результаты анализа, указывающие, что такое решение будет экономически нецелесообразно. Обращение по этому вопросу предлагается направить курирующему отрасль вице-премьеру.

Как сообщает корреспондент Fishnews, подняли на парламентских слушаниях и тему административных барьеров. «Количество проверок запредельно, а главное – это отношение к рыбаку как к потенциальному нарушителю», - заявил Максим Козлов. На то, что рыбаки вместо работы вынуждены ходить в суды, обратили внимание и другие участники встречи. Административная нагрузка в итоге отражается на стоимости рыбы для потребителя.

Росрыболовство активно выполняет поручение о «регуляторной гильотине», президент АРСО призвал и другие ведомства включиться в эту работу.

Также Максим Козлов попросил коллег-депутатов поддержать законопроект, исключающий требование о присутствии представителя пограничного органа при перегрузах, напомнил о проблемах, которые возникли при изменении законодательства о сдаче уловов.

Не осталась без внимания и тема налоговых изменений, которые готовятся в отрасли. Речь идет о ставках сбора за пользование водными биоресурсами и применении режима ЕСХН. Для нормального инвестиционного климата в отрасли важно придерживаться концепции изменений, ранее согласованной с бизнес-сообществом, подчеркнул президент ассоциации.

Лососевый вопрос

Целый ряд выступлений был посвящен вопросам лососевой путины в Сахалинской области. Глава регионального агентства по рыболовству Иван Радченко отметил, что стратегия организации промысла для субъекта в окончательном виде была представлена практически перед самым началом путины, в результате рыбакам приходилось экстренно оформлять документы на вылов и доставлять их на отдаленные территории, что весьма непросто.

Остается и вопрос по согласованию научных рекомендаций Сахалинского филиала ВНИРО с институтом в Москве. Как отмечают представители рыбной промышленности, это сказывается на оперативности принятия решений.

Поднята была проблема изменений по прилову лососей в новых правилах рыболовства. «В результате произошло наложение окончания сроков промысла горбуши на начало сроков промысла кеты. И, как следствие, возникла необходимость выдачи разрешений о продлении промысла горбуши, чтобы не остановить промышленный вылов кеты», - рассказала руководитель СахНИРО Валентина Жарикова.

Были предложены ограничения по длине центрального крыла ставного невода, но приказ вышел уже практически перед завершением путины.

Сахалинская область – лидер по числу лососевых рыбоводных заводов. Однако государство оказалось не готово к столь бурному росту и явно не успевает формировать понятные для всех правила работы, отметил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков.

В 2013 г. принят федеральный закон об аквакультуре, но до сих пор не урегулирован вопрос правового статуса заводского ресурса. Это стало причиной перманентного конфликта между добывающими и рыбоводными предприятиями в Сахалинской области, считает руководитель ассоциации.

В качестве еще одной проблемы он выделил полное отсутствие регулирования добычи рыб заводского происхождения. «Все, что мы имеем, это несколько пунктов, погруженных в правила рыболовства», - обрисовал ситуацию исполнительный директор Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области. Он подчеркнул, что нужно обеспечить возможность добычи сырья максимального качества.

Отмечена проблема недостаточного научного обеспечения. Необходимо увеличивать финансирование этой сферы, заявил Кирилл Проскуряков. «Возможно, правительству Сахалинской области имеет смысл рассмотреть создание некой системы грантов», - предложил он.

В целом результаты путины говорят о том, что работа рыбоводных заводов эффективна, считает представитель ассоциации. Сахалинская область оказалась лидером по уловам кеты, превзойдя Камчатку.

При этом подход к созданию лососевых рыбоводных заводов должен оставаться взвешенным и научно обоснованным, подчеркнул Максим Козлов. «Считаем, что для разрешения этих вопросов необходимо провести паспортизацию рек», - предложил он. Такая работа позволила бы оценить нерестилища, понять, где и какие биоресурсы воспроизводятся, определиться с приоритетами рыбоохраны.

Представители Сахалинской области также прокомментировали тему промысла лососей на Северных Курилах. Готовность к обсуждению с камчатскими коллегами есть, но в любом случае интересы предприятий области не должны пострадать, отметили участники слушаний.

Начальник управления рыбного хозяйства Хабаровского края Роман Фофанов выступил по поводу промысла лососей, идущих через северо-запад Сахалина.

Памятка любителям

С нового года большие изменения ждут рыболовов-любителей: с января вступает в силу профильный федеральный закон. Тема любительской рыбалки была поднята и на парламентских слушаниях. Так, предлагается разработать региональные правила для этого вида лова.

Вопросов по любительской рыбалке хватает. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предложил региональному агентству по рыболовству подготовить памятку с основными изменениями и опубликовать ее на сайте.

Шансы марикультуры

Существуют разные точки зрения на перспективы развития марикультуры в Сахалинской области. На парламентских слушаниях также не обошли вниманием эту тему. Замруководителя СахНИРО Дмитрий Галанин озвучил предложение по созданию в островном регионе центра развития аквакультуры – он мог бы решать вопрос с обеспечением хозяйств посадочным материалом.

Своим опытом в этой сфере поделился Приморский край: в регионе действует научно-производственный центр марикультуры на острове Попова. Тихоокеанский филиал ВНИРО, реализующий этот проект, пригласил сахалинских коллег к сотрудничеству.

Руководитель ТИНРО Алексей Байталюк рассказал о новой научно-исследовательской станции «Океаническая» на Шикотане. Уже собраны уникальные данные по минтаю и треске, позволяющие переоценить схему промысла этих объектов. Представитель института выразил уверенность, что научная станция внесет большой вклад в развитие рыболовства.

От агентства к министерству

В Сахалинской области формируется новая структура органов исполнительной власти. Роль отрасли требует, чтобы в регионе было создано министерство рыбного хозяйства, заявил член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

Статус министерства позволит вывести на совершенно иной уровень участие представителей областной администрации в федеральном обсуждении отраслевых вопросов, считает он.

Член общественного совета предложил включить эту инициативу в рекомендации парламентских слушаний. Область всегда была рыбной, так что создание такой структуры необходимо, поддержали Эдуарда Климова другие участники встречи.

Предложения по итогам слушаний будут приниматься еще в течение двух недель. Затем их обобщит рабочая группа, рассмотрят комитет по экономическому развитию и в целом областная дума.

Fishnews