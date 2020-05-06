06 мая 2020 года

Для КМНС Колымы организуют традиционный промысел

Власти Магаданской области установили объемы вылова лососей, с которых не будет взиматься сбор за пользование водными биоресурсами для коренных народов Севера.

Напомним, что по Налоговому кодексу сбор за пользование водными биоресурсами не уплачивают представители КМНС, которые ловят рыбу для личных нужд. Причем такое освобождение распространяется только на объемы, определенные региональными властями.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для Магаданской области на 2020 г. такие лимиты установлены постановлением регионального правительства от 30 апреля 2020 г. № 317. Наибольшие объемы предусмотрены для работников оленеводческих бригад и членов их семей, постоянно проживающих в местах кочевок. Также отдельно установлены лимиты для жителей поселка Верхний Парень, отдельно - для жителей остальной части Северо-Эвенского городского округа, Омсукчанского городского округа и поселка Ямск.

Fishnews