06 мая 2020 года

Охраной Байкала займется новая правкомиссия

Правительство решило создать комиссию по вопросам охраны Байкала. Новый координационный орган будет заниматься в том числе тематикой сбережения биологического разнообразия озера.

Новая комиссия должна обеспечивать согласованность действий федеральных и региональных властей при решении задач охраны Байкала «как уникальной экологической системы и объекта всемирного природного наследия».

В частности, с ее помощью будет координироваться работа федеральных органов власти и органов власти Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края по подготовке целевых программ и проектов в сфере охраны озера, рационального использования природных ресурсов Байкальской природной территории, сообщает корреспондент Fishnews.

Комиссия будет рассматривать предложения по особенностям использования земель и других природных ресурсов Байкальской природной территории, по определению нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера. В число полномочий нового органа вошла и подготовка предложений по финансированию работы по охране Байкала.

Решения комиссии будут обязательны для всех представленных в ней органов исполнительной власти.

Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал утверждено постановлением от 30 апреля 2020 г. № 627.

Fishnews