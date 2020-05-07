07 мая 2020 года

ССД теперь нужно заполнять по-новому

Ответы на вопросы о заполнении блоков судовых суточных донесений опубликовал ЦСМС. Напомним, новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга действует с 6 мая.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи 3 мая провел видеосеминар с рыбопромышленниками Дальнего Востока, Северо-Запада и южной части России. Представителям компаний разъясняли новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС, в числе основных тем были заполнение блоков судовых суточных донесений в новом Ш-формате, пользование справочниками ОСМ, а также особенности нового порядка передачи данных. По итогам семинара Центр опубликовал ответы на актуальные вопросы по заполнению блоков ССД.

Новый порядок передачи данных в Отраслевую систему мониторинга вступил в силу 6 мая. В связи с этим ЦСМС начал размещать на своем сайте ответы на актуальные вопросы по работе с ОСМ. Задать такие вопросы можно через форму обратной связи.

Также Центр разместил в свободном доступе справочники ОСМ. В них коды для судовых суточных донесений, орудий лова, типов судов и другие.

Fishnews