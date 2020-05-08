08 мая 2020 года

Росрыболовство предложило подумать о кадровом резерве на путину

Руководство Росрыболовства поручило обобщить информацию о потребности регионов в кадрах на путину. Очень важно обеспечить резерв трудовых ресурсов, отметил глава ведомства Илья Шестаков в онлайн-интервью Fishnews.

В этом году на Дальнем Востоке ожидается вылов около 384 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Готовиться к путине рыбакам приходится в условиях ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Одно из требований - двухнедельная изоляция людей, прибывающих из других регионов.

До 1 июня руководство Росрыболовства поручило сформировать информацию о кадровых потребностях по каждому региону в разрезе предприятий.

«Мы говорили о том, чтобы рассмотреть ситуацию с организацией изоляции для прибывающих из других регионов, оценить потребность в людях на путину. Но основное – мы должны создать резерв рабочей силы: не дай бог, будут выявлены случаи заболевания на определенных предприятиях, нужно, чтобы были люди, которые смогут продолжить работу вместо выбывающих», - отметил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью для проекта «Fishnews Online».

Возможные варианты - создать резерв для каждого предприятия или единый региональный резерв, к которому может обратиться каждый из рыбопромышленников. «Нельзя допустить остановку производств», - подчеркнул глава федерального агентства.

Стратегии организации промысла на путину будут обсуждаться 14 мая на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Fishnews