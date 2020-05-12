12 мая 2020 года

Новый глава сахалинских пограничников приступил к работе

Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области возглавил генерал-майор Игорь Ювженко. В островной регион он переведен из Республики Ингушетия.

Генерал-майор Игорь Петрович Ювженко назначен на должность начальника ПУ ФСБ России по Сахалинской области указом президента РФ 7 апреля 2020 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления, новый начальник приступил к исполнению должностных обязанностей.

Игорь Ювженко родился 1 января 1968 г. Службу в пограничных органах проходит с 1986 г. В 1991 г. окончил Высшее пограничное командное училище КГБ СССР им. Дзержинского, в 1998 г. - Академию Федеральной пограничной службы России.

До назначения на нынешнюю должность руководил Погрануправлением ФСБ России по Республике Ингушетия. Награжден государственными и ведомственными наградами. Ранее сахалинское погрануправление возглавлял Сергей Кудряшов.

Fishnews